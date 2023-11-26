В Тамбове ищут подрядчика на ремонт кадетского корпуса за 175 млн рублей

В Тамбовской области объявили электронный аукцион по поиску подрядчика на капремонт ТОГБОУ «Многопрофильный кадетский корпус им. Л.С. Демина» в облцентре. Согласно документу закупки, начальная цена составляет 175 млн руб., 29 ноября планируется подвести итоги торгов.

Согласно документам закупки, ремонт должен начаться в январе 2024 года и завершиться 31 августа 2025 года. Весь объем работ разбит на семь этапов. В результате подрядчик должен будет заменить окна и двери в кадетском корпусе, отремонтировать кровлю и фасады здания, а также инженерные системы, включая отопление, водопровод, канализацию и электрику.

Кадетская школа открылась в 1996 году. В 2011-м произошло объединение двух учебных заведений — Тамбовского кадетского корпуса имени Л.С. Демина и общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени М.М. Расковой. В учреждении учатся с 7-го по 11 класс. Здесь единовременно обучается около 550 учащихся, работает порядка 60 педагогов. Общее образование в кадетском корпусе интегрировано с доппрограммами по подготовке к военной или иной госслужбе.

Мария Старикова