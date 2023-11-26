«Россети Северо-Запад» вышли из убытка

ПАО «Россети Северо-Запад» (входит в группу «Россети») в январе — сентябре 2023 года получило 931 млн рублей чистой прибыли против 59 млн чистого убытка за аналогичный период прошлого года. Выручка компании возросла с 37 до 42,6 млрд рублей в 2022 году. Показатель EBITDA год к году увеличился с 5,4 до 6,3 млрд рублей. Эксперты называют год удачным для компании, но отмечают нестабильность ее финансовых показателей из-за внешних факторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПАО «Россети Северо-Запад» с 2008 года действует как единая операционная компания, в состав которой входят семь филиалов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ ПАО «Россети Северо-Запад» с 2008 года действует как единая операционная компания, в состав которой входят семь филиалов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Из 42,6 млрд рублей общей выручки компании в январе — июне от услуг по передаче электроэнергии было получено 33 млрд, от продажи электроэнергии и мощности — 7,9 млрд, от технического присоединения к энергосети — 877 млн. Операционные расходы увеличились с 35,8 до 40,9 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос до 6,3 млрд, а долг EBITDA составил 1,37 млрд, следует из финансовой отчетности компании по МСФО за январь — сентябрь 2023 года.

В августе «Россети Северо-Запад» отчитались о чистой прибыли за первое полугодие. Она составила 1,53 млрд рублей против 868 млн за аналогичный период прошлого года. Выручка за этот период увеличилась с 25,7 до 29,6 млрд рублей.

ПАО «Россети Северо-Запад» с 2008 года действует как единая операционная компания, в состав которой входят семь филиалов: Архангельский, Вологодский, Карельский, Мурманский, Новгородский, Псковский и филиал в Республике Коми. 55,38% акционерного капитала компании принадлежит ПАО «Российские сети».

«Основные причины увеличения финансового результата по МСФО по итогам девяти месяцев 2023 года — рост операционной прибыли на 500 млн рублей и снижение финансовых расходов на 500 млн. Рост операционной прибыли обусловлен опережающим темпом роста выручки над расходами. Снижение финансовых расходов связано со снижением долга и, как следствие, расходов на его обслуживание»,— пояснили в пресс-службе ПАО «Россети Северо-Запад».

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский называет среди причин улучшения финансового результата компании стабильно растущий спрос и увеличение стоимости электроэнергии. Также, по мнению аналитика, отсутствие убытков указывает на снижение общих показателей долговых обязательств компании: по отношению к 31 декабря прошлого года показатель по долгосрочным заемным средствам снизился с 5,4 до 2,9 млн рублей, по прочей кредиторской задолженности — с 3,7 до 2,9 млн, показатель накопленного убытка снизился с 2,3 до 1,5 млн.

«Полагаю, что в целом год для компании удачный, однако она нестабильна в показателях: предыдущие годы, особенно 2020 год, были менее успешными, что позволяет делать вывод о чувствительности компании и ее финпоказателей к внешним факторам. Предположу, что последний квартал покажет улучшенный результат по сравнению с четвертым кварталом 2022 года, на это будут влиять традиционно высокий уровень потребления электроэнергии и поступления от сторонних бизнесов. Показатель чистой прибыли за год может перейти черту в миллиард рублей и более»,— отметил господин Жарский.

Владимир Колодчук