Банк «Санкт-Петербург» поставил дивидендную планку

Банк «Санкт-Петербург» утвердил стратегию на 2024–2026 годы, по которой организация взяла ориентир на выплату дивиденды в размере не менее 20% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Также организация опубликовала отчет за три квартала текущего года, согласно которому чистая прибыль банка составила 36,9 млрд рублей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На 1 октября средства клиентов в банке составляли 612,3 млрд рублей, из которых 59,8% — средства физлиц, а 40,2% — средства корпоративных клиентов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На 1 октября средства клиентов в банке составляли 612,3 млрд рублей, из которых 59,8% — средства физлиц, а 40,2% — средства корпоративных клиентов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За девять месяцев 2023 года чистый процентный доход «Санкт-Петербурга» составил 34,8 млрд рублей. Из них 12,7 млрд пришлись третий квартал. Чистый комиссионный доход оказался на уровне 9,4 млрд рублей, из которых 3 млрд рублей — за третий квартал. Чистый торговый доход составил 9,2 млрд рублей, из них 1,5 млрд пришлись на июль — сентябрь 2023-го года. Выручка составила 54 млрд рублей, из которых 17,4 млрд — за третий квартал.

На операционные расходы банк «Санкт-Петербург» потратил 18,3 млрд рублей. Отношение издержек к доходам — 33,8%, в том числе 6,3 млрд (36,3%) за девять месяцев 2023 года. Чистая прибыль банка — 36,9 млрд рублей. Рентабельность капитала банка — на уровне 31,2%. Из них 8,5 млрд рублей приходятся на 2023 год (рентабельность — 20,3%).

Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов составили 660,3 млрд рублей. Этот показатель увеличился на 18,4% по сравнению с 1 января 2023 года. Большую часть кредитного портфеля формируют корпоративные клиенты — 76,1%, а 23,9% приходится на частных. Корпоративный кредитный портфель с начала года увеличился на 21% (если не учитывать валютную переоценку — 14,4%). Он составил 502,3 млрд рублей. Розничный кредитный портфель вырос на 11,7% по сравнению с началом года и составил 155,2 млрд рублей. Из них ипотека увеличилась на 15,6%.

Доля проблемной задолженности банка составляет 5,7% на 1 октября 2023 года. На 1 января 2023 года этот показатель был на уровне 8,5%. Уровень резерва для обесценивания торгов составлял 5,6% на 1 октября (1 января — 7,6%). Резервы покрыли проблемную задолженность на 97,1% к 1 октября. В начале года резервы покрывали 90,2% проблемной задолженности. На 1 октября средства клиентов в банке составляли 612,3 млрд рублей, из которых 59,8% — средства физлиц, а 40,2% — средства корпоративных клиентов.

Собственный капитал банка составил 168,5 млрд рублей и увеличился на 18,8% по сравнению с началом года. Основной капитал «Санкт-Петербурга» уменьшился на 7,9% и составил 116,1 млрд рублей. В итоге норматив достаточности основного капитала на 1 октября составил 15,3%, а собственного капитала — 22,2%.

Наблюдательный совет «Санкт-Петербурга» также утвердил стратегию развития банка на ближайшие два года. Достаточность основного капитала планируется поддерживать на уровне 12%. Избыточный капитал акционерам планируют распределять через процедуру обратного выкупа акций и выплату дивидендов с ориентиром не менее 20% чистой прибыли по МСФО. В новой стратегии банк планирует повышать рентабельность до 18%. Кредитный портфель на конец 2026 года планируется увеличить до 900 млрд рублей.

Геннадий Фофанов, президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе», отмечает, что третий квартал для банков является решающим. Он считает, что финансовые результаты банка хорошие, так как отмечается рост по всем ключевым показателям.

«Сохранение рекомендации по выплате дивидендов не менее 20% от чистой прибыли является следствием хороших результатов за девять месяцев и устойчивых показателей по устойчивости капитала. В сравнении с политикой других банков из топ-20 это показатель выше среднего, далеко не все банки столь щедры»,— говорит господин Фофанов. Однако он добавил, что «Сбер» при этом выплачивает 50% дивидендов от чистой прибыли, но с оговоркой, что сравнивать его с «Санкт-Петербургом» нельзя. Эксперт предположил, что банк ВТБ, способный выплачивать щедрые дивиденды, от этого может отказаться. Газпромбанк также может выплачивать хорошие дивиденды: 30% чистой прибыли по политике банка на 2023 год.

Анастасия Захарова