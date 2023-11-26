Речной причал в Соликамске может начать работу в 2025 году

Новый речной причал, который планируется установить в Соликамске, могут запустить в работу в 2025 году. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил вице-премьер краевого правительства Алексей Черников. Ранее отмечалось, что речной причал в Соликамске построят в 2024 году. Как пояснил Алексей Черников, ожидается, что в 2024 году модульный причал откроется в селе Хохловка, что будет «большим плюсом» для архитектурно-этнографического музея, так как позволит повысить посещаемость культурного учреждения. «А для того же Соликамска после строительства причала и обустройства – это, скорее всего, будет уже 2025 год. Мы плавно готовимся к 600-летию Соликамска, которое будет в 2030 году: создаем необходимую инфраструктуру, чтобы к юбилею города она уже работала»,— поделился вице-премьер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница «Сользавода» в соцсети Фото: страница «Сользавода» в соцсети

На данный момент из Перми в Соликамск можно добраться только на автобусе, личном транспорте и поезде. О планах строительства модульного причала в Соликамске стало известно в сентябре, когда краевое минтуризма выделило субсидию на этот проект. «Планируем, что в следующем году подготовим инфраструктуру и сможем принимать туристов еще и с Камы»,— сообщала «В курсе.ру» начальник отдела по туризму и организации культурно-массовых мероприятий управления культуры Соликамского округа Надежда Осипова.

В Пермском крае на 40% вырос туристический поток речных круизов, в регион пришли крупные федеральные операторы. Краевые власти рассчитывают увеличить рост интереса к путешествиям по Каме с помощью продления маршрута от Перми до Соликамска. Круизные суда в Соликамске планируется швартовать к музею «Сользавод», который имеет выход к Каме.