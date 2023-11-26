Во Франции произошли массовые беспорядки после убийства 16-летнего подростка

Во французском городе Роман-сюр-Изер прошла демонстрация ультраправых активистов после убийства 16-летнего подростка Томаса, сообщили BFMTV и L'Independant. По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, в связи с участием в беспорядках арестованы 20 человек.

В демонстрации приняли участие 80 человек в черной одежде с капюшонами. Они собрались в районе Монне, где, предположительно, проживают подозреваемые по делу об убийстве подростка. Демонстранты требовали «справедливости для Томаса», отмечает BFMTV. Ультраправые прошли маршем по улицам, в руках у них были железные прутья и пиротехнические устройства. В ходе демонстрации они вытащили из машины и избили мужчину. По данным L'Independant, сотрудники экстренных служб нашли молодого человека на окраине квартала, куда активисты оттащили его после избиения. Он госпитализирован.

В ночь на 19 ноябре во французской коммуне Креполь во время зимнего бала произошла потасовка, в которой 16-летний Томас получил ножевое ранение, после чего он скончался в больнице в Лионе. По данным Le Monde, конфликт произошел из-за прически Томаса. Следствие утверждает, что мотивы преступления еще не установлены.

По делу об убийстве Томаса арестованы девять молодых людей, трое из которых младше 16 лет. BFMTV сообщает, что некоторые из них сами явились в участок, чтобы разъяснить подробности произошедшего на балу. По данным BFMTV, менее чем за семь дней было проведено 140 допросов 103 свидетелей и потерпевших.

Полина Мотызлевская