«Оренбург» и «Ахмат» сыграли вничью в матче РПЛ

В воскресенье, 26 ноября, в матче 16-го тура Российской премьер-лиги футболисты «Оренбурга» на своем поле принимали «Ахмат». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Оба мяча были забиты во второй половине игры. В составе хозяев отличился Владимир Обухов, у гостей гол с пенальти на счету Гамида Агаларова.

«Оренбург» не побеждает в РПЛ в шестом матче подряд. Команда с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице. «Ахмат» идет строчкой ниже с 13 баллами.

Андрей Сазонов