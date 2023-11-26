В сети появилось видео с купающимися во время шторма туристами в Новороссийске

В Новороссийске туристы отправились купаться в море во время сильного шторма. Об этом сообщает «КП-Кубань».

На кадрах видео, распространившегося в соцсетях, запечатлены отдыхающие в районе пляжа «Мысхако», которые плавают в море, несмотря на сильное волнение.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на Черноморском побережье региона в период с 26 по 27 ноября включительно ожидается сильное волнение моря. Высота волн может достигать от 6м до 8м. В ведомстве отметили, что купаться в таких погодных условиях не рекомендуется.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram