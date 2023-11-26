В секторе Газа убиты четыре командира военного крыла «Хамаса»

Военное крыло «Хамаса» (бригада «Аль-Кассам») заявило об убийстве своих четырех командиров в секторе Газа. Среди них — командир Северной бригады Ахмад аль-Гандур. Об этом сообщил телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на заявление «Хамаса». Обстоятельства их смерти неизвестны.

С утра 24 ноября действует четырехдневное соглашение между «Хамасом» и Израилем о временном прекращении боевых действий с целью освобождения заложников. Обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушениях условий соглашения. Израиль сообщал о задержках в передаче заложников, боевики — об убийствах членов группировки. В октябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл целью наземной операции в секторе Газа — «полное уничтожение» «Хамаса».