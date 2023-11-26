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Коммерсантъ FM
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При попадании самолета «Аэрофлота» в зону турбулентности пострадал пассажир

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Петропавловска-Камчатского в Москву, попал в зону турбулентности, пострадала пассажирка рейса, которая не находилась в своем кресле, сообщила «РИА Новости» пресс-служба компании.

В «Аэрофлоте» уточнили, что инцидент произошел 24 ноября, самолет попал в зону непрогнозируемой турбулентности («турбулентность ясного неба»), угрозы безопасности полета не было. Сообщается, что командир сразу же вывел судно из опасной зоны, было включено табло «пристегните ремни/seat belts», экипаж довел эту информацию до пассажиров.

В пресс-службе добавили, что этот тип турбулентности невозможно спрогнозировать, поэтому пассажирам рекомендуют пристегиваться ремнями безопасности на все время рейса. В компании заявили, что пострадавшей пассажирке оказали первую помощь бортпроводники и врач, нашедшийся среди пассажиров, по прилете женщина отказалась от медицинской помощи, предложенной прибывшими врачами.

Эрдни Кагалтынов

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