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В Краснодаре ко Дню матери составили инсталляцию из тысячи свежих роз

В Краснодаре на Пушкинской площади ко Дню матери под надзором флористов местные жители составили инсталляцию со словом «мама» из тысячи живых роз. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Цветы для мероприятия предоставили питомники Кубани и Адыгеи. Высота букв в пятиметровой композиции достигает 1 м.

«Сделать красивые фото у цветочного поздравления можно будет в течение всего дня»,— говорится в сообщении.

Организатором мероприятия стала Всероссийская общественная организация «Отцы России Краснодарского края».

Анастасия Донскова

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