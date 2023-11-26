В Краснодаре ко Дню матери составили инсталляцию из тысячи свежих роз
В Краснодаре на Пушкинской площади ко Дню матери под надзором флористов местные жители составили инсталляцию со словом «мама» из тысячи живых роз. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Цветы для мероприятия предоставили питомники Кубани и Адыгеи. Высота букв в пятиметровой композиции достигает 1 м.
«Сделать красивые фото у цветочного поздравления можно будет в течение всего дня»,— говорится в сообщении.
Организатором мероприятия стала Всероссийская общественная организация «Отцы России Краснодарского края».
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