Бастрыкин потребовал доклад после сообщений об аварийном жилье сирот из Вагая

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь поручил доложить о результатах проверки после публикации о сиротах, которые получили аварийное жилье в селе Вагай (Тюменская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Повторный доклад представит руководитель СУ СКР по Тюменской области Александр Кубляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее издание NEFT сообщало о проблемах дома №27 на ул. Октябрьской в селе Вагай, который застройщик сдал в декабре 2022 года. По данным издания, жильцы жалуются на холод в квартирах и отсутствие у дома управляющей компании. «При монтаже кровли в ряде случаев отсутствуют крепежные элементы. Есть места, где кровля отходит от вентиляционных труб и там были дыры. Отсутствует отмостка пола по периметру помещения», — передает издание слова общественника Сергея Соловьева. По данным NEFT, в администрации жильцам предложили самостоятельно провести ремонт дома.

Раннее, 25 октября, Александр Бастрыкин ставил на контроль проверку информации о предоставлении сироте жилья в аварийном доме в селе Вагай. В СУ СКР по Тюменской области продолжается процессуальная проверка.

Василий Алексеев

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