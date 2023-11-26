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Пермский станкостроительный завод и дочка «Ростеха» обсуждают мировое соглашение

Арбитражный суд Пермского края отложил рассмотрение спора между АО «Станкопром» (входит в ГК «Ростех») и АО «Пермский завод металлообрабатывающих центров» (ПЗМЦ). Как следует из судебного акта, с таким ходатайством обратилось АО «Станкопром», объяснив необходимость паузы ведущимися переговорами о заключении мирового соглашения. Напомним, дочерняя структура «Ростеха» взыскивает в суде с пермского предприятия и ООО «Альянс» свыше 75 млн руб. Истец требует также обратить взыскание на находящийся в залоге имущественный комплекс предприятия. На минувшей неделе суд привлек к участию в деле прокуратуру Пермского края. Позиция надзорного органа в карточке дела не отражена.

В 2015 году «Станкопром» и правопредшественник «Альянса» заключили корпоративное соглашение о создании в Перми станкостроительного производства. На эти цели ГК «Ростех» через «Станкопром» выделила пермской компании свыше 270,414 млн руб. Взамен «Станкопром» стал владельцем одной акции ПЗМЦ. В итоге госкомпания посчитала, что пермское предприятие не выполнило целевых показаний, предусмотренных соглашением, а также просрочило погашение долга. Представители предприятия и его совладельцы с позицией АО «Станкопром» не согласились. Акционер ПЗМЦ — ООО «Альянс+» обратилось в суд с требованием обязать «Станкопром» продать ему единственную акцию завода. Свою позицию заявитель мотивировал тем, что фактически условия корпоративного соглашения исполнены.

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