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Воронежский «Факел» проиграл в гостях казанскому «Рубину»

Казанский «Рубин» обыграл на домашней «Казань арене» воронежский «Факел», единственную футбольную команду из Черноземья, выступающую в этом сезоне в РПЛ. Матч прошел в рамках 16-го тура чемпионата России в воскресенье, 26 ноября, и закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в конце первого тайма, на 38-й минуте, забил полузащитник «Рубина» Руслан Безруков: он получил пас перед штрафной и пробил в ближний угол. Мяч отскочил в сетку после небольшого рикошета.

Команда Рашида Рахимова по итогам 16 туров набрала 25 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Воронежский клуб с 19 баллами пока остается на десятой строчке.

Мария Старикова

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