Aardman слепили дефицит

У анимационной студии Aardman заканчивается пластилин. Компания, создавшая мультики «Барашек Шон», «Побег из курятника» и «Уоллес и Громит», может прекратить производство из-за дефицита материала. Об этом пишут британские СМИ. Студия работает в технике стоп-моушен, создавая всех героев и декорации из специального пластилина, который поставляла компания Newclay Products. В марте она закрылась, так что сейчас в Aardman используют остатки продукта. Предполагается, что их хватит на продолжение «Уоллеса и Громита», чей релиз запланирован на 2024 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ben Birchall / PA Images / Getty Images Фото: Ben Birchall / PA Images / Getty Images

Пластилин с подходящими характеристиками действительно сложно найти, отмечает режиссер-мультипликатор студии «Мельница» Константин Бронзит: «Обычный детский пластилин под софитами тает, не держит форму. Скорее всего, Aardman, нуждается в конкретной марке продукции именно по этой причине.

Далеко не каждая фирма заточена под выпуск пластилина для анимации, это специфическая вещь. А какая-то фабрика этим занималась, и теперь у студии дефицит, проблема.

Подходящий для этого тип продукта подобрать достаточно сложно, поскольку есть определенные требования к техническим характеристикам. Это не любой пластилин, который можно купить в магазине и пойти делать мультфильм».

Aardman, как пишет Telegraph, ищет альтернативного поставщика пластилина с аналогичными свойствами. На европейском рынке есть сразу несколько подходящих производителей, говорит мультипликатор, специалист по пластилиновой анимации Сергей Меринов. Так что студии будет из чего выбрать, отмечает он:

«Пластилин они делают сами, а рецепт держат в секрете. И для меня загадка, как он может у них закончиться. Скорее всего, студия покупала какую-то готовую продукцию и как-то ее дорабатывала. Также надо понимать, что в ее в фильмах теперь много и компьютерной графики, и замены пластилину, поскольку этот материал неудобен для больших проектов. Он будет мяться, портиться, его все время надо чинить. Поэтому постоянные детали у кукол не из пластилина.

Мы пытались выяснить, из чего они намешивают, — у них в составе и цемент, и чего еще только нет. Студия может купить материал где-то еще. Мы пользуемся испанским пластилином. Наверное, это может быть просто дороже. Когда покупаешь у компании из своей страны, можешь получить большие скидки.

Значит, пойдут на европейский рынок — будут искать там. Я не вижу проблемы, несколько сортов такого пластилина есть.

Пластилин, которым мы пользуемся, от обычного магазинного отличается тем, что не бликует, он нежирный, красивых пастельных оттенков, сильно не тает, один цвет не пачкает другой, когда соприкасаются разные детали. И цвета очень хорошо между собой смешиваются, давая красивые оттенки».

Aardman работает не только в пластилиновой технике. Среди популярных проектов студии есть и мультфильмы, снятые с помощью компьютерной анимации. Например, «Смывайся» и «Секретная служба Санта-Клауса».

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Ульяна Горелова