Рыбаков сняли со льдины в Новосибирском водохранилище

Девять рыбаков пришло эвакуировать с льдины в Новосибирском водохранилище. Операция по спасению проходила в течение двух часов 26 ноября.

По данным главного управления МЧС по Новосибирской области, оторвавшаяся льдина дрейфовала в 250 м от деревни Тула Искитимского района. Снимать с нее рыбаков пришлось при плохой видимости, сильном снегопаде и ветре. «По итогу всех рыбаков вызволили на берег, медицинская помощь не потребовалась»,— говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

23 ноября на Братском водохранилище Иркутской области под лед провалился автомобиль «Нива». Его водителя спасти не удалось.

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Валерий Лавский