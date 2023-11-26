«Яндекс Погода»: 27 ноября в Черноземье будет идти снег, до +5°

В понедельник, 27 ноября, на всей территории регионов Черноземья выпадет снег, следует из данных «Яндекс Погоды». Среднесуточная температура будет варьироваться в диапазоне от -2° до +5°.

В Воронеже, Липецке и Тамбове ожидается небольшой снег, а столбик термометра поднимется до +2° в Воронежской области и до +3° в Тамбовской и Липецкой. В Белгородской, Курской и Орловской областях ожидаются обильные осадки, температура в Белгородской области составит -1°, а в Курской и Орловской — около 0°.

Мария Старикова