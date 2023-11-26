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В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Воронежской области завтра местами ожидается сильный ветер — до 15-20 м/с. Такие данные приводит управление МЧС по Воронежской области со ссылкой на воронежский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В период с 00:00 27 ноября до 00:00 28 ноября местами по Воронежской области и в Воронеже ожидается усиление южного, юго-западного ветра до 15-20 м/с»,— говорится в сообщении МЧС. Там также обратили внимание на вероятность падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, призвав жителей региона быть осторожнее.

Мария Старикова

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