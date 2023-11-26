Пермьстат: за девять месяцев 2023 года из Прикамья уехали 14,5 тыс. человек

За девять месяцев 2023 года за пределы Пермского края выехали 14 583 чел., в то время как прибыло в регион – 12 949 чел. Наибольшее число уехавших выбирали регионы Уральского, Центрального, Южного и Северо-Западного федеральных округов. В список наиболее привлекательных территорий вошли Московская область, Краснодарский край и Ленинградская область.

В части международного обмена населением, Пермский край покинули 253 чел., это мигранты, уехавшие в Индию, Германию и Израиль. Из стран СНГ в Прикамье приехали 180 чел., наибольшее число мигрантов прибыли из Таджикистана.