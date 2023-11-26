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В Коминтерновском районе Воронежа завершен ремонт на трубопроводе отопления

В Коминтерновском районе Воронежа завершены восстановительные работы на магистральном трубопроводе отопления. Дефект был выявлен вечером 24 ноября. Как сообщали в «Квадре», дома были переключены на резервную линию. «Параметры теплоносителя в Коминтерновском районе восстановлены. Непосредственно подключением домов займутся управляющие компании»,— рассказали в генерирующей компании утром 26 ноября.

Работы велись на участке теплосети по улице Строителей. Ряд домов по улицам Лизюкова, Бульвар Победы, Антонова-Овсеенко, Жукова, Владимира Невского, 60 лет ВЛКСМ были переключены на резервную линию, в связи с чем было «возможно снижение параметров теплоносителя». Сварочные работы были завершены вчера, 25 ноября.

Мария Старикова

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