В Удмуртии выявили новый вид мошенничества со взломом аккаунтов на «Госуслугах»

В Удмуртии обнаружен новый вид мошенничества, совершаемый путем взлома аккаунтов пользователей на портале «Госуслуг». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Злоумышленники звонят потенциальной жертве, представляясь сотрудниками мобильных операторов, и вводят их в заблуждение о необходимости продления договора обслуживания. Потерпевшие сообщают коды из смс-сообщений, тем самым предоставляя доступ к личным аккаунтам на «Госуслугах». После этого злоумышленники блокируют доступ потерпевших на сайт.

При этом, когда потерпевшие пытаются дозвониться до техподдержки портала, преступники автоматически переадресовывают вызовы на свой номер и под видом сотрудников кредитных организаций, под предлогом защиты от незаконных банковский операций, убеждат заключить кредитные договоры.

Таким образом злоумышленники похитили у жительницы Ижевска средства на сумму более 1 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело.