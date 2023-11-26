Вопрос о бездействии АСВ при банкротстве Экопромбанка изучат по правилам первой инстанции

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд решил рассматривать по правилам первой инстанции спор между юристом Арсением Грищенко и Агентством по страхованию вкладов. В июле этого года первая инстанция удовлетворила требования господина Грищенко о признании незаконным бездействия АСВ при банкротстве ОАО АКБ «Экопромбанк». Суд согласился с версией заявителя, что конкурсный управляющий банка, роль которого выполняет госкорпорация, не привлек к субсидиарной ответственности бизнесмена Петра Кондрашева и не оспорил сделки между предпринимателем и подконтрольными ему лицами, а также родственниками. По мнению Арсения Грищенко, агентство пропустило сроки подачи соответствующих заявлений в суд и в итоге должнику был причинен ущерб более 253 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АСВ и господин Кондрашев с позицией заявителя не согласились и настаивали, что он также пропустил срок давности. В итоге апелляционные жалобы на решение направили не только ответчики, но и супруга Петра Кондрашева Людмила. Среди прочего, они указывали, что суд первой инстанции привлек к участию в деле госпожу Кондрашеву, а также ее сына Егора, Ирину Слукину и ООО «Капитал Инвест Центр» в качестве третьих лиц. При этом они не были уведомлены об этом споре, потому не могли представить свою позицию, что нарушает процессуальные права третьих лиц. Рассмотрение дела по правилам первой инстанции продолжится 4 декабря.