«Российский промышленник» пройдет под знаком устойчивости

28–30 ноября 2023 года в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге состоится XXVII международный форум-выставка «Российский промышленник». Соорганизаторы мероприятия — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Санкт-Петербурга.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В рамках «Российского промышленника» пройдет более 50 мероприятий

Главная тема форума 2023 года — «Устойчивость и развитие: ключевые технологии, роль государства, кадры для промышленности, новые контуры международной кооперации». В работе «Российского промышленника» принимают участие федеральные органы власти, такие как Министерство природных ресурсов и экологии, Министерство труда и социальной защиты, Министерство просвещения, Министерство экономического развития, Министерство науки и высшего образования и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Запланировано участие глав регионов, членов правительства, руководителей крупнейших промышленных предприятий в официальной и деловой программах.

Более 40 крупнейших промышленных предприятий из Санкт-Петербурга на площади свыше 1300 кв. м продемонстрируют промышленный потенциал региона, представят свою продукцию и услуги. Отдельная традиционная экспозиция — у Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

На выставке будут организованы национальные павильоны Турции, Ирана, Индии, коллективная экспозиция Республики Беларусь. Более 600 кв. м забронировано китайскими организациями, включая Guilin Sanhua Mechanical & Electrical Automation Engineering Co., CCIEC, Zhejiang Mingchuan Electric Co., Gudo Bearing, Junda, Hebei Guoxin Machinery Co., Zhejiang Hongtu Transmission Technology Co., Zhejiang Shining Technology Co., Suzhou Asia Pasific Intelligent Transmission Co.

Основные направления деловой программы форума: технологический суверенитет, перспективы кадрового развития и престиж инженерной профессии; новые контуры межрегиональной и международной промышленной кооперации. Запланировано более 50 мероприятий.

В рамках мероприятия состоится инженерный форум «Российский промышленник» по вопросам кадровой политики, где будут обсуждаться сотрудничество ведущих технических университетов и промышленных предприятий страны, взаимодействие передовых инженерных школ по технологической модернизации и развитие инновационных инжиниринговых центров. Запланировано проведение Санкт-Петербургского международного научно-образовательного салона, который должен стать платформой для развития диалога образовательного и экспертного сообществ, государственных институтов и бизнеса по актуальным вопросам системы образования.

Также пройдет финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», на котором будет продемонстрирован уровень мастерства конкурсантов и осуществлен обмен опытом с целью внедрения передовых образовательных технологий в массовую подготовку кадров.

Параллельно основной деловой программе традиционно пройдут мероприятия партнеров: сессия «Регионы: стратегии промышленного роста» при поддержке ТАСС; Выездное заседание комиссии по опережающему развитию Бюро высшего совета РПП «Единая Россия» по темам импортозамещения, технологического суверенитета и кадровой межотраслевой программы «Кадры для технологического суверенитета с участием вице-спикеров Государственной думы, глав комитетов и депутатов Госдумы, руководителей регионов РФ, руководителей промышленных предприятий.

Для эффективного взаимодействия российских и зарубежных участников в павильоне F будет создана «Биржа деловых контактов». Будут доступны зоны для проведения деловых встреч и неофициального общения, включая переговорные комнаты, зона для подписания соглашений.

