Важен диалог с бизнесом

Сегмент малого бизнеса принято считать наиболее подверженным экономическим потрясениям. Вместе с тем он быстрее адаптируется к меняющимся реалиям, открывая новые сферы на рынке, считают в НКО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга». Об изменениях в сфере финансовой поддержки малого предпринимательства корреспонденту Business Guide Полине Пучковой рассказала исполнительный директор фонда Александра Питкянен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

BUSINESS GUIDE: Прошлый год вы оценивали как непростой для малого бизнеса. Насколько ситуация изменилась к концу 2023 года?

АЛЕКСАНДРА ПИТКЯНЕН: В 2023 году происходила адаптация малого и среднего предпринимательства к изменяющимся условиям. Создавались новые рабочие места, повышалась конкурентоспособность на рынке. Малый бизнес, с одной стороны, наиболее остро подвержен влиянию кризисных моментов, а с другой, так же быстро и перестраивается в сложных экономических ситуациях. В последнее время компании оперативно открывали новые направления. Расширился рынок сбыта, начали внедряться новые технологии и повысилась эффективность производств.

BG: Какие меры в связи с этой ситуацией принял фонд?

А. П.: С 1 июля 2023 года фонд прекратил предоставление займов по требованию Минэкономразвития. Направление передано НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, микрокредитная компания». Основная организация была переименована в НКО «Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Санкт-Петербурга». Сейчас он предоставляет только поручительства для предпринимателей, зарегистрированных в Петербурге. Мы общаемся с бизнес-сообществом, разрабатываем новые программы. Например, мы установили ограничение повышения банками-партнерами ставок при предоставлении кредитов МСБ под поручительство фонда: ставка ЦБ плюс 10 п. п.

BG: Из каких сегментов бизнеса чаще всего приходят в фонд?

А. П.: Почти половина (44%) заемщиков относится к сфере оптово-розничной торговли, около 37% — производственные компании. Если говорить про программы микрофинансирования, то большинство обратившихся с 2020 по 2023 год в основном осуществляют деятельность в сфере оказания услуг населению — это 30% всех заемщиков. Обращаются и представители производственной сферы (24%), для которых у нас действует отдельная приоритетная программа. Доля торговых компаний в микрофинансировании — 15%.

BG: А может, есть какой-то прописанный список отраслей, которые не могут получить поддержку фонда?

А. П.: Фонд работает со всеми сферами бизнеса, кроме ограничений по 209-ФЗ. Прежде всего это игорный бизнес, производство и реализация подакцизных товаров, добыча полезных ископаемых.

BG: Какие направления предпринимательства сейчас у вас в приоритете?

А. П.: В первую очередь это промышленная сфера. Мы сейчас помогаем сфере легкой промышленности и дизайна. В некоторых случаях ставка составляет всего 1%. В приоритете — начинающий бизнес. Предприниматели создают новые компании, в том числе связанные с импортозамещением. Обращаются как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели и самозанятые.

BG: Для начинающих предпринимателей и самозанятых условия те же, что и для действующих компаний?

А. П.: Для начинающего бизнеса есть льготная программа: ставки от 1 до 5% годовых. Иногда мы предоставляем займы фактически без залогового обеспечения, только под поручительство собственника бизнеса. Мы понимаем, что начинающим сложно найти финансовое обеспечение, поэтому в рамках одного миллиона рублей мы можем предоставить средства без залога, свыше этой суммы, но не более 5 млн рублей,— под залог по льготным ставкам. Для самозанятых такая же программа: без залогового обеспечения выдаются суммы до 500 тыс. рублей под 3% годовых.

BG: А как вы получили возможность кредитовать под такие проценты?

А. П.: Правительство Санкт-Петербурга заинтересовано в развитии малого и среднего предпринимательства. Средства мы в основном получили из Резервного фонда. И у нас достаточно большой накопленный объем ресурсов. На текущий момент активы Фонда содействия кредитованию составляют 5,3 млрд рублей, а Фонда микрофинансирования — 5,1 млрд.

BG: Компании платят вовремя?

А. П.: По Фонду микрофинансирования сейчас обязательства по договорам займа МСП не выполнены только на 4%. Мы оперативно отслеживаем финансовую дисциплину и напоминаем о платежах. Очень небольшое количество компаний не смогли справиться с ситуацией. Компании должны понимать, что средства используются бюджетные, из Резервного фонда: если они вовремя будут возвращаться в фонд, мы сможем большему количеству предпринимателей оказать поддержку.

BG: Часто приходят «постоянники»?

А. П.: Достаточно. Часто в рамках действующей программы предоставления поручительств бизнес закрывал действующий кредит и открывал сразу новый. Есть те, кто приходил по 10–15 раз. Так, компания «Сезон» более двадцати лет занимается производством собственного особого трикотажного полотна, которое используется и в промышленности. В 2022–2023 годах компания четыре раза обращалась за поддержкой в фонд. Полученные под поручительство средства направили на расширение производственной линейки, увеличение клиентской базы.

ООО «Неохим» разрабатывает и производит специальные химикаты для ведущих отраслей российской промышленности. С 2009 года компания 12 раз получала в фонде поддержку по программе предоставления поручительств. Привлеченное со стороны банков-партнеров финансирование позволило увеличить объемы отгрузки готовой продукции.

BG: Почему малый бизнес решает обратиться в фонд, а не в коммерческий банк?

А. П.: Мы не являемся конкурентами коммерческих банков. С запуском программ микрофинансирования была поставлена задача быстро оказать поддержку бизнесу для сохранения их ресурсов и возможностей. В начале пандемии COVID-19 банки не были готовы в короткие сроки рассматривать заявки и работать с небольшими суммами. У нас привлекательные ставки для малого и среднего бизнеса. Банк является коммерческой структурой, а мы ориентированы именно на подобных заемщиков.

BG: Какова динамика численности малых и средних предприятий в последние пару лет?

А. П.: В этом году динамика положительная. Если на начало года в Петербурге было зарегистрировано около 358 тыс. субъектов МСП, то за 11 месяцев 2023 года их количество возросло до 363,5 тыс. Но динамика изменения численности субъектов МСП неравномерна: если за первый квартал 2023 года рост количества зарегистрированных представителей малого бизнеса был на 7 тыс., то по итогам первого полугодия был заметен спад до 347 тыс.

BG: С чем связываете увеличение?

А. П.: В том числе с развитием различных мер поддержки. Я говорила ранее о финансовых мерах поддержки, но есть еще и нефинансовые. В городе действуют программы, в рамках которых предприниматели могут получить консультативную помощь в соответствующих учреждениях.

BG: Что важнее — финансовая или нефинансовая помощь?

А. П.: Важен комплекс, чтобы все меры поддержки действовали. Консультации важны так же, как финансы. И, конечно, желательно, чтобы все это предоставлялось вовремя и в максимально короткие сроки.

BG: Какие успешные кейсы у фонда были в этом году?

А. П.: Клиент фонда ООО «КТМ СПб» — производитель строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Помимо этого, компания занимается лазерной резкой, гибкой металла, слесарными работами, сваркой, сборкой, а также проектированием-разработкой и подготовкой чертежей. Поддержка фонда помогла получить поручительство по кредиту ПАО «Сбербанк». Средства были направлены на закупку товара, материалов, а также оплату аренды и налоговых платежей.

ООО «Петровский завод железобетонных изделий» производит изделия из бетона для использования в нескольких сферах строительства. Поручительство фонда позволило привлечь кредитные средства на пополнение оборотных средств компании, необходимых для обеспечения производственной и текущей деятельности.

BG: Скольким компаниям вы уже оказали поддержку в 2023 году и на какую сумму?

А. П.: В этом году нами выдано более 515 поручительств на общую сумму свыше 8 млрд рублей. Это позволило привлечь предпринимателям кредиты на сумму 18 млрд (рост за год — 40%). За все время выдано свыше 6 тыс. поручительств на 52 млрд рублей по кредитам в сумме более чем 125 млрд. Если говорить о программе микрофинансирования, то за 2023 год предоставлено 530 займов на более 1,4 млрд рублей. За все это время — более 3 тыс. договоров займа на сумму свыше 8 млрд рублей.

BG: Готовите сейчас какие-нибудь новые программы?

А. П.: Мы актуализируем действующие программы. Безусловно, разрабатываем и новые в рамках меняющихся экономических обстоятельств. Сейчас проводится анализ рынка. Планируем в следующем году перезапустить программы по микрофинансированию, которые будут направлены на развитие и возобновление деятельности. Фонд находится в тесном и непрерывном диалоге с бизнесом, так что прислушиваемся к игрокам рынка.

BG: А как вы ведете с ними диалог?

А. П.: Рабочие совещания, мероприятия, круглые столы проходят на постоянной основе. При малейших изменениях экономической ситуации мы связываемся с бизнес-объединениями, обсуждаем моменты, разрабатываем новые программы поддержки.