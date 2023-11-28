Санкционные дебри

Лесопромышленники Северо-Запада, ранее зависимые от европейского экспорта, понемногу отходят от санкционного шока 2022 года. Если в прошлом году падение в лесозаготовке и производстве лесоматериалов у предприятий СЗФО оценивали в 15–17%, то с января по сентябрь 2023 года — только в 2–3%, что эксперты связали с медленным восстановлением отрасли. Для полного восстановления необходимы технологическое перевооружение и новые рынки сбыта, что могут себе позволить только крупные игроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крупнейшие игроки отрасли смогли сохранить производство, но работают на гораздо более низкой рентабельности, чем в пиковый 2021 год

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Крупнейшие игроки отрасли смогли сохранить производство, но работают на гораздо более низкой рентабельности, чем в пиковый 2021 год

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Лесоперерабатывающий сектор Северо-Запада — один из лидирующих в стране. По данным Рослесинфорга, с января по сентябрь 2023 года на его долю в обороте пришлось около 30% от всей продукции российского леспрома — 708,3 млрд рублей (оборот всего ЛПК России — 2,5 трлн рублей), и этот показатель практически не менялся.

Тем не менее с 2022 года именно предприятия леспрома СЗФО оказались в более суровых экономических условиях, нежели комбинаты и лесосеки восточных регионов страны, а среди самых пострадавших собеседники издания называют предприятия Вологодской области. По словам президента национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Ольги Калюжной, Северо-Запад принял на себя самый ощутимый удар с начала введения санкций ЕС относительно российского ЛПК. «Это связано с географической и исторической близостью к рынкам европейских стран. Стали недоступны поставки морским транспортом через порты СЗФО, многие предприятия не могли быстро переориентировать свою продукцию на альтернативные рынки»,— комментирует ситуацию эксперт.

По сводным данным ассоциации и Росстата, в 2022 году у производителей Северо-Запада объемы лесозаготовки упали на 17% (до 51,5 млн куб. м), а производство пиломатериалов просело на 15% (относительно 2021 года). «Такие объемы были зафиксированы в 2013–2014 годах»,— вспоминает госпожа Калюжная.

Плавное падение

Эксперты констатируют, что после санкционного шока 2022 года уже в 2023-м предприятия ЛПК постепенно начали выходить из простоя. Собеседники издания с оптимизмом отмечают, что снижение, хотя и продолжилось, но гораздо медленнее, чем в прошлом году. Объемы лесозаготовки в СЗФО снизились на 3,4%, а производство пиломатериалов — только на 2,2%. «Мы видим улучшение ситуации, вызванное снижением затрат на транспортировку продукции на экспорт и развитием логистических маршрутов»,— говорят в «Русском лесе».

«Сами компании заинтересованы в том, чтобы у них была работа в дальнейшем и вряд ли станут заготавливать лес в чрезмерных объемах»,— объясняет скромные «лесные» показатели ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. По его словам, потребление лесоматериалов в стране сохраняется как на действующих заводах, так и на новых, включая предприятия иностранных компаний, ушедших из России, а многие виды оборудования и техники для лесного комплекса производят в России. «Это снижает риски для компаний. В случае необходимости оборудование можно закупить в дружественных странах»,— считает эксперт.

Впрочем, оптимизм разделяют не все. «До геополитических изменений весь лесопромышленный комплекс СЗФО был "заточен" на экспорт в западные страны благодаря обширной сети поставок. Единственным преимуществом отечественных предприятий в сравнении с основными конкурентами — Финляндией и Швецией — была дешевизна продукции. Стоимость входа в бизнес достаточно небольшая, уровень контроля со стороны компетентных органов — низкий»,— комментирует член Экспертного совета по развитию конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок и закупок госкорпораций комитета по защите конкуренции Госдумы РФ Дмитрий Тортев.— Но в 2022 году вскрылась основная проблема отрасли в СЗФО: ее неповоротливость и неспособность к быстрому изменению экономической ситуации». Он обращает внимание, что многие малые предприятия (на которые приходится половина рынка) в основном работают на устаревшем оборудовании. Господин Тортев подчеркивает, что объемы выпуска продукции леспрома в СЗФО в 2023 году сильно отстают от прошлогодних показателей.

Ленинградские реалии

Влияние санкций серьезно ощутили на себе лесопромышленники Ленинградской области. «Проблемой остаются закрытие Евросоюзом экспортного рынка пиломатериалов, трудности в заказе букингов, а также поиск новых покупателей. Все это нарушило логистику, в результате чего возросли транспортные расходы на поставку пиломатериалов»,— сообщил изданию заместитель председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области Олег Батищев. Как сказано в ответе, с закрытием европейского рынка в регионе снизилось производство топливных гранул, экспорт необработанной древесины из региона полностью прекращен.

По данным региональной статистики, в первом полугодии 2023 года наиболее значимое падение показали лесозаготовительная отрасль (объемы лесозаготовки упали на 32%, реализации — на 54%, совокупный убыток составил 20 млн рублей) и лесопереработка (падение объемов и реализации на 41 и 33% в денежном выражении, убыток отрасли — 194 млн). Впрочем, в совокупности все игроки ленинградского леспрома сократили объемы продаж на 7% (до 49 млрд рублей с января по июнь 2023 года). По информации комитета в 2022-м и в первом полугодии 2023-го более или менее устойчиво себя чувствовали предприятия целлюлозно-бумажной промышленности.

Что касается площадок, покинутых иностранными инвесторами, то, по информации комитета, лесопильное предприятие «Мется Свирь» (структура финского лесопильного концерна Metsa Group) находится в законсервированном состоянии. Зато предприятие «Лузалес Тихвин» (бывшее «ИКЕА Индастри Тихвин», ранее принадлежавшее шведскому холдингу IKEA) с июня возобновило работу мебельной фабрики. По-видимому, это связано с появлением у компании новых инвесторов: петербургское АО «Слотекс» и сыктывкарское ООО «Лузалес». Кроме тихвинской, инвесторы приобрели также площадки IKEA в Новгородской и Кировской областях, которые перезапустили этим летом.

Кто покупает «санкционный» лес

По словам Ольги Калюжной, крупнейшие игроки отрасли смогли сохранить производство, но работают на гораздо более низкой рентабельности, чем в пиковый 2021 год, а в 2023-м ослабленный рубль помогает экспортоориентированным компаниям. Госпожа Калюжная замечает, что мировые цены на продукцию ЛПК «сильно упали» с 2021 года.

В ассоциации «Русский лес» оценивают текущее распределение продукции на внутренние и внешние рынки в пропорции 50 на 50. «Российские пиломатериалы преимущественно реализуются в Китай, Египет и страны ближнего зарубежья (ЕАЭС+)»,— говорит госпожа Калюжная.

Как подтвердили в Рослесинфорге, в целом российские лесопромышленники действительно переориентировались на поставки новым партнерам в «дружественных» странах. «Больше всего увеличился экспорт пилопродукции в направлении Китая (на 231 тыс. куб. м) и ОАЭ (на 176 тыс. куб. м). Турция нарастила объемы закупок на 132 тыс. куб. м (в 2,8 раза) и поднялась с тридцатого на двенадцатое место в списке экспортных партнеров России с объемом 204,4 тыс. куб. м, ежемесячно увеличивая поставки»,— сообщили в организации. Растут экспортные поставки в Гонконг, Иран, Грузию и Южную Корею, Ливан, перспективным рынком называют Сирию.

Среди лидеров по отправке пилопродукции за рубеж, отмечают в Рослесинфорге, компании из СЗФО оказались в большинстве. Среди них ГК «Сегежа», ГК «УЛК», ГК «Титан», ГК «Лузалес», ГК «Вологодские лесопромышленники» и ЛХК «Череповецлес».

«Крупные игроки Северо-Запада с конца прошлого года пытаются нащупать новые рынки сбыта: в Турции, Иране, странах Африки. Везти продукцию на Восток из СЗФО для них нерентабельно, а если повышать цены, то продукция теряет свое главное (и единственное) конкурентное преимущество — дешевизну»,— комментирует Дмитрий Тортев. Пока что единственный круглогодичный маршрут для северо-западного леса — транспортный коридор Север — Юг, который пока не готов к масштабным перевозкам. «Не готовы терминалы Каспийского региона к приему большого объема грузов, нет необходимого количества флота. В Иране нет единой железнодорожной сети для того, чтобы безостановочно гнать продукцию дальше»,— поясняет господин Тортев.

Эксперт уверен, что для переориентации на отечественный рынок и выпуска рентабельной продукции для отдаленных стран предприятиям потребуется технологическое перевооружение и инвестиции, что, вероятнее всего, не смогут обеспечить мелкие и средние игроки. «Я не вижу предпосылок для скорого восстановления ЛПК СЗФО, как минимум — до конца 2024 года. Или, по крайней мере, пока не будут расширены возможности коридора Север — Юг»,— заключает господин Тортев.

Ольга Головина