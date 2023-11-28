КонВектор отечественной промышленности

Второй год промышленные предприятия при кратно растущих объемах производства сталкиваются с дефицитом рабочей силы, отсутствием адекватного кредитования инвестпроектов для развития бизнеса, а также с трудностями закупки нового оборудования. О том, как обстоит ситуация на российском рынке бытового и промышленного отопления и о сложившихся условиях работы крупного производственного предприятия в настоящее время в интервью корреспонденту Business Guide Алле Михеенко рассказала генеральный директор АО «Фирма "Изотерм"» Виктория Нестерова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Фирма Изотерм» Фото: АО «Фирма Изотерм»

BUSINESS GUIDE: Какие основные тренды в сфере бытового отопления вы выделите? В какую сторону разворачивается вектор производства?

ВИКТОРИЯ НЕСТЕРОВА: Сейчас в строительстве наступил рынок покупателя. Клиенты стали более разборчивы и требовательны к коммуникациям и инженерным системам внутри дома. Люди обращают внимание не только на качество, но и на удобство, эстетику. И если такая тенденция была характерна для жилья бизнес-класса и выше, то теперь повышенные требования предъявляются и в классе комфорт. Мы это замечаем по своему объему продаж. Если два года назад внутрипольные конвекторы занимали около 70% нашего объема продаж, то сегодня 50 на 50 они делят долю с напольными и настенными приборами. Повышенные требования покупателей привели к улучшению качества используемых материалов. Тем более что удельный вес апартаментов и квартир с отделкой в высоких классах жилья растет.

Еще один тренд, который набирает обороты,— приборы отопления с интеграцией в систему «умный дом». Еще десять лет назад мы внедрили управляющие системы в приборы, чтобы регулировать температуру в помещении. А сегодня это уже стандартные требования к отоплению. В этом году мы уже разработали и запустили приложение для мобильного телефона, которое позволяет регулировать температуру, не находясь дома. Условно, вы можете заранее, выезжая с работы, включить себе прибор отопления и приехать в теплую квартиру. Это решает вопрос не только вашего комфорта, но и энергоэффективности.

BG: В связи с уходом западных игроков насколько вырос спрос на отечественную продукцию промышленного и бытового отопления?

В. Н.: Спрос увеличился. И вырос он не только из-за ухода иностранных компаний. Застройщики стали чаще использовать и закладывать в проекты медно-алюминиевые конвекторы отопления как более эстетическое решение. Но и, конечно, уход иностранных конкурентов отдал нам серьезную долю рынка — не менее 15%. Все заводы нашей отрасли подхватили эти возможности. И теперь вернуться назад многим иностранным производителям будет уже невозможно.

В связи с этим объемы выпуска продукции выросли. Все заводы отрасли загружены. И все работают над увеличением производственных мощностей и увеличением производительности. Из глобальных проблем основная: нехватка рабочей силы. Все эту проблему знают, и она чувствительна для всех отраслей нашей экономики. Я думаю, что в связи с этим очень важно грамотно выстроить миграционную политику. Сегодня мигранты не хотят ехать к нам на заработки из-за низкой стоимости работ, которая образовалась из-за высокого валютного курса. В европейских и азиатских странах больше платят в долларах. Ну и, конечно, нужно работать с молодежью, привлекать ее на рабочие профессии, увеличивать количество колледжей.

BG: Как изменилась конкурентная среда?

В. Н.: Наши конкуренты активно развиваются, увеличивая производственные мощности, расширяя ассортиментную линейку. Все молодцы. По данным агентства «Литвинчук Маркетинг», уже в 2021 году российские производители медно-алюминиевых конвекторов занимали 85% рынка. Поэтому можно сказать, что 15% доли европейских игроков мы оставили теперь себе. Объединившись в Ассоциацию производителей приборов отопления, мы добились внедрения обязательной сертификации на приборы отопления, и теперь наш рынок существует в строгих правилах и под контролем. Что отлично сказывается на улучшении прежде всего качества продукции.

Другое дело, что уход европейцев снизил качество конкуренции. Сейчас мы соревнуемся в цене и сроках. С финнами, чехами и немцами мы могли соревноваться новыми разработками по системам отопления и охлаждения. В длинной перспективе отсутствие связи с глобальным рынком приведет к ухудшению конкурентной среды.

Новых игроков на нашем рынке не появляется. Сегодня промышленным предприятиям взять деньги на развитие при существующих банковских ставках просто невозможно, потому что нет такой рентабельности, которая могла бы пережить 18–20% годовых на инвестпроекты. Это невозможно. Кроме этого, оформление земли под стройку, согласование проектов, подключение к энергосетям — все эти процессы как длились годами, так и продолжают. Легких путей для строительства промышленных объектов не появилось. Это сильно ограничивает выход на рынок новых компаний, которые в какой-то момент хотели бы начать заниматься производством. В этом мне видится сильно ограничивающий фактор для развития промышленности.

BG: Власти часто говорят о существенных мерах господдержки промышленникам — от льготного кредитования до упрощения некоторых процедур. Так ли это?

В. Н.: Я считаю, что никакие меры поддержки промышленности на сегодняшний момент нельзя назвать большими. Промышленность требует огромных денежных вливаний, быстрого подключения к энергоресурсам и инвестиционного кредитования до десяти лет. Все эти программы отсутствуют. На сегодня можно получить деньги в Фонде развития промышленности, но при этом ты должен быть промышленным предприятием с оборотом от 150 млн рублей. В фонде можно получить деньги в среднем под 3% годовых, и это самый доступный на сегодня с точки зрения процентной ставки ресурс для действующих промышленных предприятий. Но при этом достаточно сложное оформление и есть определенные требования к компаниям. Хотя очень интересные программы по приобретению оборудования и промышленной ипотеке. И если есть возможность, то, конечно, нужно пользоваться услугами фонда.

Также сегодня большая проблема — поставка оборудования. Минимальные шансы купить оборудование российского производства. И наш опыт был плачевный: вместо одного года нам производитель из Липецка делал прокатный стан два года. Поставил его не в полной комплектации, а качество его неприемлемо. Больше я покупать российские станки не хочу.

Сегодня оборудование — это практически только Китай и Турция. Но и здесь огромное количество проблем. Мы приобрели китайское оборудование для нашего нового цеха. Цена за год из-за скачков курса доллара поднялась на 30%. Также по сравнению с европейскими поставщиками, которые оборудование привозили в обозначенные сроки, Китай ведет себя как «капризная невеста» и может продлить сроки поставки. Поставка должна была быть в августе — пока ждем. Уже конец ноября. Качество станков тоже оставляет желать лучшего, как бы они ни старались. Особенно большие проблемы с программным обеспечением станков. То есть «железо» делать умеют, так как для Европы многое сами и делали, а вот европейских «мозгов» станкам не добавить. При этом у нас выбора нет, ждем и соглашаемся. Все это ухудшает в глобальном масштабе нашу перспективу дальнейшего роста.

BG: В прошлом году компания насчитывала 38 линеек продукции. Как она пополнилась или видоизменилась за год?

В. Н.: Сегодня у нас 46 линеек продукции. В рамках развития направления бытового отопления мы запустили линейку электрических приборов отопления (внутрипольные и настенные конвекторы), также запустили линейку приборов отопления, которые работают как на электричестве, так и на горячей воде. Например, при отключении центрального отопления в межсезонье можно переключить прибор отопления и использовать его как электрический конвектор.

Также мы осваиваем новую нишу для себя — промышленное отопление. На предприятии запущен в этом году цех по производству потолочных отопительных систем, которые используются в торговых центрах, ангарах, промышленных помещениях. Мы можем делать тепловентиляторы и завесы. В дальнейшем при поступлении нового оборудования расширим продукцию, будем делать чиллеры, водяные калориферы, воздухоохладители канальные, драйкуллеры. Мы сможем делать приборы с использованием медной трубы разных диаметров, в результате ассортимент нашей продукции увеличится в разы.

BG: В прошлогодней нашей беседе вы сказали, что в 2024 году компания приступит к строительству нового цеха площадью 10 тыс. кв. м. Планы поменялись?

В. Н.: Да, из-за долгих согласований проекта с ресурсоснабжающими организациями, решением вопроса по выделению земельного участка запуск переносится на 2025 год в лучшем случае. Сейчас мы ставим новое оборудование на имеющиеся площади, занимаемся перепланировкой и уменьшаем площади складов. Линейку промышленного отопления мы запустим, но дальнейшее развитие невозможно, потому что у нас закончились площади. Строиться нам необходимо в обязательном порядке.

BG: Видоизменилась ли география поставок вашей продукции?

В. Н.: География поставок не изменилась. Наша продукция охватывает российские города от Калининграда до Владивостока. Также мы работаем с дилерами по поставкам в страны СНГ. С дилерами, конечно, работать стало сложнее, потому что увеличились сроки. Нам пришлось приостановить свои проекты по выходу на европейские рынки. Например, остановлены переговоры по проекту изготовления приборов для австрийской компании под их торговой маркой. Уверена, что по истечении определенного количества времени, трудно сказать какого, мы обязательно вернемся к этому вопросу, а пока и в России и СНГ есть что отапливать.

BG: Какой стратегии далее будет придерживаться компания?

В. Н.: Стратегия только одна: постоянное развитие, которое предполагает увеличение производственных мощностей и расширение ассортиментной линейки. Также мы радеем за качество продукции. Считаю, что сегодня мы должны поддерживать своих партнеров и быть участниками создания полноценной внутрироссийской промышленной среды, которая организовывается на наших глазах.