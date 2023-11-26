Водитель и пассажир Audi погибли в ДТП в Кузбассе

Два человека погибли в результате автомобильной аварии в Чебулинском муниципальном округе Кемеровской области. ДТП произошло утром 26 ноября на трассе Р-255 «Сибирь».

По данным главного управления МВД по региону, водитель грузового автомобиля Scania снизил скорость для объезда съехавшего в кювет другого грузовика. В это время в Scania сзади врезался автомобиль Audi 100, который двигался в попутном направлении с высокой скоростью. «В результате аварии водитель и пассажир легковой иномарки, личности которых сейчас устанавливаются, от полученных травм скончались на месте»,— сообщили в кузбасском главке полиции.

В настоящее время движение транспорта на трассе в направлении Красноярска ограничено.

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Валерий Лавский