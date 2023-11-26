В Екатеринбурге ВАЗ столкнулся с Nissan, два человека погибли

На 28 км ЕКАД автомобиль ВАЗ столкнулся с Nissan, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области. По данным автоинспекторов, в аварии погибли водитель и пассажир ВАЗ, пострадал 10-летний пассажир иномарки, которому медики оказывают необходимую помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Сотрудники Госавтоинспекции ограничили движение транспорта на ЕКАД. Автоинспекторы устанавливают причины смертельного ДТП, на месте аварии работает следственно-оперативная группа УМВД России по Екатеринбургу и экстренные службы.

По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование.

Василий Алексеев

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