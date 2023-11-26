Следком: пациентка больницы в Севастополе осталась инвалидом после лечения

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад об итогах проверки, инициированной после обращения жительницы Севастополя, оставшейся инвалидом после лечения в местной больнице. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

По данным ведомства, женщина проходила лечение в 2018 году. Терапию проводили без необходимых исследований. В результате передозировки лекарствами состояние пациентки значительно ухудшилось и она потеряла способность самостоятельно передвигаться. В настоящее время медики не могут скорректировать лечение пострадавшей из-за развившихся осложнений.

О случившемся жительница Севастополя сообщила главе следкома в видеообращении. Ход и результаты проверки поставили на контроль в центральном аппарате СКР.

Анастасия Донскова

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