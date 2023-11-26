СМИ: Челябинский министр здравоохранения уходит в отставку

Министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева уходит с должности. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на свои источники. По данным издания, руководитель регионального минздрава написала заявление об увольнении по собственному желанию. Сейчас она находится в отпуске.

Агата Ткачева возглавляла министерство менее двух лет. Она была назначена на этот пост в статусе исполняющей обязанности министра в мае прошлого года, когда уволился ее предшественник Юрий Семенов. До этого госпожа Ткачева возглавляла территориальный ФОМС, еще раньше была главным врачом Челябинской городской больницы №8.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте