Синоптики предупредили о семиметровых волнах в порту Туапсе
В открытой части акватории морского порта в Туапсе и по всему Туапсинскому району ожидается сильное волнение моря с высотой волн до семи метров в период с вечера 26 ноября по 27 ноября включительно. Об этом сообщила пресс-служба Туапсинского района.
В гидрометеобюро Туапсе предупредили о тягуне в порту Туапсе в указанный период.
Тягун — вид морского прибрежного течения, направленного от берега к морю. Такое течение способно вызвать перемещения судов, стоящих у причалов.
Жителям и гостям района рекомендовано воздержаться от прогулок у моря.
Ранее в гидрометеоцентре Туапсе предупреждали о шестиметровых волнах и опасном тягуне в указанный период.
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