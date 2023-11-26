Алексей Текслер поручил проверить все семьи, стоящие на учете в соцзащите

Губернатор Челябинской области Алексей текслер поручил «в обязательном порядке проверить все семьи в регионе, которые стоят на уете» у органов социальной защиты. Об этом он сообщил в своем telegram-канале, комментируя инцидент с гибелью при пожаре двоих маленьких детей в Сосновском районе, оставшихся без присмотра матери.

Глава региона также подчеркнул, что вопросы после этого происшествия есть не только к матери, но и к органам соцзащиты и местным властям. «Следственные органы разберутся в деталях и причинах, почему мать оставила детей одних, почему они остались с огнем один на один. Но у меня возникают вопросы к работе в этой ситуации органов социальной защиты и местной администрации»,— отметил Алексей Текслер.

25 ноября в одной из комнат общежития в поселке Мирный Сосновского района произошел пожар, в котором погибли двое детей двух и трех лет. Как сообщили в прокуратуре региона, мать оставила их без присмотра, в результате в их руках оказались спички, игра с которыми привела к возгоранию дивана.

Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования.

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