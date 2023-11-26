Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СКА одержал восьмую победу подряд, обыграв дома нижегородское «Торпедо»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА по буллитам обыграл нижегородское «Торпедо». Встреча, состоявшаяся в Ледовом дворце, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев площадки.

Фото: ХК СКА

Фото: ХК СКА

В основное время игры заброшенными шайбами у армейцев Петербурга отметились Валентин Зыков (дважды) и Алекс Гальченюк. В составе гостей отличились Алексей Кручинин, Антон Силаев и Богдан Конюшков. Решающий буллит в послематчевой серии реализовал петербуржец Зыков.

Прошедший матч стал для ХК СКА уже восьмым победным подряд. Следующую встречу в рамках регулярного чемпионата КХЛ петербуржцы проведут 28 ноября — дома против московского «Динамо».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...