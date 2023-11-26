В Краснодаре за полгода 48% компаний повысили зарплату сотрудникам

В Краснодаре за последние шесть месяцев текущего года заработную плату сотрудников повысили 48% организаций. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

Еще 35% компаний проводили индексацию зарплат от полугода до года назад.

«Таким образом, 8 из 10 работодателей увеличили зарплаты персонала в 2023 году, однако и новое повышение не за горами: каждый второй эйчар утверждает, что их компания планирует процедуру пересмотра окладов в ближайшее время»,— говорится в сообщении.

Повышения оклада ожидают 51% работающих респондентов.

Анастасия Донскова

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