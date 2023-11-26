Вылетевший из Самары в Москву самолет вернулся в аэропорт по технической причине

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Самары в Москву (рейс SU-1217) вернулся в аэропорт Курумоч по техническим причинам, сообщила Приволжская транспортная прокуратура. Как сообщило ведомство, на борту находились 128 пассажиров и 6 членов экипажа.

В сообщении прокуратуры говорится, что технические службы аэропорта проверяют самолет.

По данным сервиса «Яндекс. Путешествия», рейс SU-1217 должен был вылететь из Самары в 6:00 по местному времени (5:00 мск) и прибыть в московский аэропорт Шереметьево в 6:55 мск.

Полина Мотызлевская