В Индии четыре студента погибли в давке на музыкальном фестивале

На территории кампуса Кочинского университета науки и технологий (CUSAT) в индийском городе Кочи произошла давка в ходе музыкального фестиваля, сообщило издание Navbharat Times. По словам главы минздрава индийского штата Керала Вины Джордж, в давке погибли четыре студента, около 60 человек пострадали.

По данным издания, музыкальный фестиваль, проходивший под открытом небом, был прерван сильным дождем. Пытавшиеся скрыться от ливня студенты скопились в закрытой части кампуса, из-за чего произошла давка. Navbharat Times со ссылкой на руководство CUSAT сообщило, что там скопилось 2 тыс. человек.

Глава местного минздрава Вина Джордж сообщила на странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), что в кампусе были найдены тела четырех учащихся — двух девушек и двух молодых людей. По ее словам, минимум 56 человек отправлены в различные больницы Кочи.

Navbharat Times отмечает, что некоторые из госпитализированных находятся в критическом состоянии из-за черепно-мозговых травм. По данным издания, 15 пострадавших находятся в детской больнице.

Полина Мотызлевская