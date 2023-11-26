Армения вошла в пятерку лидеров по поставкам виски в Россию

Армения вошла в пятерку крупнейших импортеров виски в Россию, вытеснив Испанию, следует из исследования «РИА Новости» данных статистики. Согласно материалу агентства, в январе-сентябре 2023 года импорт из Армении составил $5,6 млн.

Испания в 2023 году опустилась с третьего на седьмое место, поставив на 30% меньше виски, чем в январе-сентябре прошлого года. Импорт Испании в этом году составил $3,7 млн.

Всего за девять месяцев текущего года общее количество импорта виски составило $262,5 млн. На Латвию пришлась самая большая доля импорта — $190,6 млн, это в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Литва импортировала виски на $28,9 млн, увеличив показатель 2022 года в девять раз.

В пятерку крупных поставщиков напитка также вошли Великобритания ($10,4 млн, на 18% меньше по сравнению с 2022 годом), Франция ($7 млн), Армения ($5,6 млн, в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым годом).