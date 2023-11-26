Следователь по делу экс-прокурора Индустриального района переведен в Чусовой

Полковник юстиции Алексей Чушников назначен исполняющим обязанности руководителя следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю в Чусовом. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. С осени прошлого года господин Чушников возглавлял СО по Березникам. Ранее он служил в первом отделе по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР. В его производстве находились уголовные дела в отношении бывшего руководителя УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова, а также экс-прокурора Индустриального района Сергея Мурая.

Источники «Ъ-Прикамье» утверждают, что Алексей Чушников находится в длительном отпуске, а затем якобы может выйти на пенсию и заняться частной юридической практикой.