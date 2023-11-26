ХК «Ижсталь» из Удмуртии проиграли питерскому клубу «СКА-Нева»

Хоккейный клуб «Ижсталь» из Удмуртии проиграл «СКА-Нева» в матче Кубка Шелкового пути со счетом 2:3. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

Счет открыла команда Санкт-Петербурга. На 16-й минуте «сталевары» сравняли счет, но практически сразу гости вновь забили гол. Во втором периоде «Ижсталь» отправили шайбу в ворота, однако нападающий «СКА-Нева» также забил гол и вывел команду вперед.

«Хорошая, боевая, быстрая игра. Ребята в принципе выполнили все установки, о которых договаривались. Где-то в первом периоде пришлось немного поменять тактику. Ребята с этим справились, но сделали на одну ошибку больше, поэтому результат, который не привел нас к очкам. Так ребята молодцы, отработали по полной»,— прокомментировал главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.