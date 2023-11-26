Посольство РФ назвало нелепыми попытки США увязать голод в XX веке с СВО

Посольство России раскритиковало комментарии американской администрации о голоде на Украине в 1930-е годы. Дипломаты назвали лживым тезис, что советское руководство преднамеренно «заморило голодом» миллионы украинцев.

«Еще более нелепым выглядит стремление администрации увязать события первой половины ХХ века с проведением специальной военной операции. Усматриваем в этом не более чем новую попытку демонизировать Россию. Приписать абсолютно чуждые нам намерения якобы подавить и даже уничтожить братский народ соседнего государства»,— говорится в комментарии посольства в Telegram. Дипломаты отметили, что голод, к которому привел неурожай и нехватка продовольствия 90 лет назад, стал «настоящей гуманитарной катастрофой для Советского Союза». Разрушительные последствия являются «общей трагедией русских, украинцев, казахов и многих других этносов».

Посольство также отвергло обвинения США в «готовности уничтожить сельское хозяйство Украины и подорвать глобальную продовольственную безопасность ради собственной выгоды». По мнению российских дипломатов, на самом деле «корпорации-гиганты из США и Европы продолжают по дешевке скупать и вывозить с территории республики зерно, зарабатывая баснословные барыши на рынках развитых стран».

В 2006 году на Украине Верховная рада приняла закон, который обозначил голодомор в 1930-е годы как геноцид украинцев. Россия критиковала это решение. Москва отмечает, что голод в начале 1930-х годов в СССР поразил не только украинскую часть страны. В общей сложности погибло больше 7 млн человек. 2,5 млн из них — в российской части, еще 1,5 млн — в Казахстане.

Леонид Уварчев