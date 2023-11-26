Новосибирские волейболисты вышли вперед в полуфинале Кубка России

В Новосибирске состоялся первый матч одной из полуфинальных серий мужского волейбольного Кубка России. Местный «Локомотив» встречался с «Зенитом-Казань».

Игра оказалась упорной. Первый сет выиграли хозяева, следующие два — гости. Затем новосибирцы сравняли счет по партиям и добились итоговой победы на тай-брейке: 3:2 (25:23, 20:25, 25:27, 25:18, 15:13).

Лучшими по числу набранных очков у «Локомотива» были диагональный Илья Казаченков (24) и доигровщик Мартин Атанасов (23). Во втором сете Мартин Атанасов сделал четыре эйса подряд.

Серия играется до двух побед. Второй матч состоится в Казани 2 декабря. Во второй полуфинальной паре санкт-петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» также со счетом 3:2.

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Валерий Лавский