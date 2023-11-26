«Сибирь» обыграла «Нефтехимик» в домашнем матче

Новосибирская «Сибирь» одержала победу над одним из аутсайдеров конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги — нижнекамским «Нефтехимиком». Игра состоялась на «Сибирь-Арене» 25 ноября.

Исход матча решился в последней 10-минутке. К ней команде подошли при счете 1:1 (гол в меньшинстве у «Сибири» в первом периоде провел Артем Михеев). В оставшееся время два гола забил канадский нападающий хозяев Энди Андреофф. Сначала он подправил шайбу после дальнего наброса, а затем попал в пустые ворота соперников, когда «Нефтехимик» выпустил шестого полевого игрока.

«Сибирь» осталась на восьмом месте в конференции «Восток». У команды 37 очков.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский