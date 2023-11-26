Два человека погибли в центре Саратова при наезде машины на автобусную остановку

Около полуночи в Волжском районе Саратова произошла авария, в которой погибли два человека, сообщила пресс-служба городской ГИБДД.

По предварительным данным, в 23:40 на Предмостовой площади 24-летний горожанин за рулем «ВАЗ-2112» не справился с управлением и врезался в автобусную остановку общественного транспорта.

В результате ДТП скончались два человека: пассажир машины и находившаяся на остановке жительница Саратова. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Дарья Васенина

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