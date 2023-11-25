В Дагестан прибыла первая группа беженцев из сектора Газа

Около 50 беженцев из Палестины прибыли поездом в Махачкалу. Они размещаются в пункте временного размещения, организованном на базе отдыха в пригороде.

Издание «Молодежь Дагестана» продемонстрировало в своем Telegram-канале условия размещения беженцев.

На базе будет работать круглосуточный медицинский пункт, обеспечена безопасность прибывших, для них приготовлены продовольствие и теплая одежда. Правительство республики выделило из своего резервного фонда 8,2 млн руб. на содержание беженцев. Минтруд Дагестана открыл штаб по сбору гуманитарной помощи для них. «Все вопросы, связанные с обустройством быта беженцев, беру на личный контроль»,— сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Юлия Рыбина, Махачкала