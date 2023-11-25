Бастрыкин потребовал доклад о перекрытии дороги скорой помощи в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки происшествия в Екатеринбурге с участием машины скорой помощи, сообщили в пресс-службе ведомства. Доклад представит и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее Е1.ru сообщал, что водитель рейсового автобуса объезжал пробку по встречной полосе на ул. Вилонова в Пионерском поселке и заблокировал путь машине скорой помощи, которая везла пациента в больницу. «По словам водителя скорой, оппонент обматерил его несколько раз. Разъехаться автомобилям удалось только после того, как стоявшие за скорой машины немного отъехали назад»,— пишет издание.

По данному факту СКР по Свердловской области организовал доследственную проверку.

Василий Алексеев

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