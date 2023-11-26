Площадь логистического центра Wildberries в Прикамье может составить 200 тыс. кв. м

Маркетплейс Wildberries получил право собственности на земельный участок в деревне Устиново Пермского муниципального округа. Согласно выписке из Росреестра, территория площадью 32,04 га через дорогу от Устиново перешла ООО «Вайлдберриз» 27 октября. Как ранее сообщал информированный источник, Wildberries приобрел в октябре у ГК «РИАЛ» земельный участок возле Нестюковского тракта для строительства логистического центра. Территория, приобретенная компанией, предназначена под склады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.wildberries.ru Фото: www.wildberries.ru

По данным «Ъ-Прикамье», площадь складского комплекса Wildberries в Пермском крае составит 200 тыс. кв. м, запустить объект в эксплуатацию предполагается уже в 2024 году.

Wildberries — международный маркетплейс одежды, обуви, электроники, товаров для дома и прочей продукции. Компания была основана в 2004 году российской предпринимательницей Татьяной Бакальчук. Управляющее маркетплейсом ООО «Вайлдберриз» зарегистрировано в Подольске (Московская обл.). Учредители общества — Татьяна Бакальчук (99% в уставном капитале) и ее супруг Владислав Бакальчук (1%). По данным исследовательского агентства Data Insight, по итогам 2022 года Wildberries стал крупнейшим российским интернет-магазином: за прошлый год на площадке было оформлено 1,496 млрд заказов на общую сумму 1,612 трлн руб. По информации Kartoteka.ru, выручка ООО «Вайлдберриз» в 2022 году составила 317,2 млрд руб., чистая прибыль — 10,1 млрд руб.