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Коммерсантъ FM
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Гостиничный бизнес на подъеме

Как представители индустрии оценивают 2023 год

Стоимость номера в российских гостиницах выросла за год в среднем на 8%, а в категории «четыре и пять звезд» — почти на 14%. Такие цифры назвал глава Министерства экономического развития Максим Решетников на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства.

Министр отметил, что на цены влияет дефицит отелей в стране. Но это не единственная причина, отметила независимый директор по развитию сети отелей KravtGroup Ангелина Самадова:

«Мы думали, что 2022-й будет суперуспешным и показательным, и ожидали небольшую стагнацию в 2023 году. Но туристическая активность на самом деле выросла. Самые популярные направления — курортные регионы и города, связанные с интеллектуальным, деловым и познавательным туризмом: Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Краснодарский край. Средняя цена за номер и в трехзвездной, и четырехзвездной гостинице выросла где-то от 12% до 17%.

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За этот год дефицит персонала очень сильно вырос, как и стоимость обеспечения гостиничного бизнеса человеческими ресурсами. И, конечно же, живая инфляция на продукты. В связи с этим и средняя цена за номер тоже чисто технически повышается».

Власти тоже заметили выросший спрос на путешествия россиян внутри страны еще со времен закрытых из-за пандемии границ. Для гостиничного бизнеса разработали меры поддержки. Одна из самых эффективных — это обнуление ставки НДС. Она установлена с весны 2022 года сроком на пять лет. Особенно это актуально для премиального сегмента, отметил руководитель комиссии гостиничного бизнеса при «Опоре России» Игорь Лаврик:

«Есть гостиницы, особенно в категориях «пять и четыре звезды», у которых НДС был почти что 100%. У нас сейчас большое количество индивидуальных предпринимателей и самозанятых, оказывающих весь спектр инфраструктурных услуг: хаускипинг, доставка продуктов питания, транспорт и тому подобное.

Они все работают или на упрощенном, или на льготном налогообложении. У них нет НДС. То есть для того, чтобы из НДС, который ты получил на номер что-то вычесть, у тебя ничего нет, и ты вынужден платить НДС государству в 100%. И когда ввелся мораторий на пять лет, эти компании смогли его не платить. Это очень большая помощь».

Больше всего броней в отелях Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга. К середине ноября там было зарезервировано около половины номеров на дни новогодних каникул. А загрузка гостиниц на крупных горнолыжных курортах, таких как «Шерегеш», «Архыз» и «Красная Поляна», существенно выше среднего, отметил министр Решетников. Он также подчеркнул, что нужно наращивать номерной фонд в стране.

Предприниматели, кстати, уже оценили перспективы отельного бизнеса, но развивать предпочитают не модные уже раскрученные курорты, а провинциальные городки, говорит управляющий партнер консалтинговой компании SEA Company Андрей Шемякин:

«Гостиничный бизнес сегодня в России активно развивается. Большим толчком для этого стала пандемия, когда многие инвесторы, хранившие деньги в банках, имели какие-то свободные средства. И они начали вкладывать их в так называемый бетон.

Сегодня эти вложенные в бетон деньги уже начинают реализовываться в качестве готовых объектов размещения, гостиниц. И так происходит по всей стране. Сказать, что ситуация выровнялась, нельзя. Потому что, допустим, Алтайский край и Республика Алтай на сегодняшний день увеличили количество объектов размещения кратно. Но большинство отелей строятся в сегментах "премиум" и "лакшери", с достаточно высоким чеком, что делает Алтай премиальным курортом.

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При этом Центральная Россия очень активно развивается. Такие города, как Муром, который относительно недавно вошел в состав Золотого кольца, Мичуринск, Тамбов. И там строятся четырехзвездные отели, но они с очень доступным бюджетом, особенно для путешественников, которые ездят на машине, для семей — тот самый тренд, который появился у нас сразу же после пандемии».

Объем гостиничного рынка к концу этого года превысит 780 млрд руб., прогнозирует сервис «Яндекс Путешествия». А еще через три года перевалит за 1 трлн руб. Рост обеспечит как активный внутренний туризм в условиях ограничения въезда во многие западные страны, так и путешественники из Китая и Ирана.

Но, как пишет “Ъ”, сами игроки во многом не разделяют оптимистичных оценок. Развитие индустрии сдерживает низкая платежеспособность россиян. И иностранные вряд ли смогут стать опорой. Даже до пандемии на них приходилось лишь 15% от общего числа постояльцев отелей. В то время как, например, во Франции — это 70%.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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