«Яндекс Погода»: 26 ноября в Черноземье будет снежно, от -2° до +5°

В воскресенье 26 ноября во всех регионах Черноземья прогнозируется сильный снег. Температура воздуха составит от -2° до +5°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Воронежской и Тамбовской областях, где температура поднимется до +5°. В Белгородской и Липецкой области воздух прогреется до +4° и +2° соответственно. В Курской области температура опустится до –1°. Холоднее всего будет в Орловской области (-2°).

В управлении МЧС в Белгородской области сообщили также предупредили, что в областном центре в ночь на 26 ноября ожидается мокрый снег. Днем субботы также прогнозируют снег с дождем и гололедицу на дорогах. Порывы ветра будут до 17 м/с. Спасатели рекомендуют горожанам ставить автомобили подальше от деревьев и «каких-либо конструкций».

Егор Якимов

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