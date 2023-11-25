В Нижнем Тагиле погрузчик по уборке снега столкнулся с иномаркой

Водитель погрузчика-экскаватора JCB на большой скорости столкнулся с Skoda Fabia в Нижнем Тагиле. В ДТП пострадали два подростка. Об это сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД Свердловской области

По словам водителя погрузчика, он ехал в сторону цирка для расчистки территории от снега, однако не смог остановить транспорт, когда увидел Skoda Fabia на главной дороге. «В результате ДТП два несовершеннолетних пассажира иномарки, девочки 12 и 15 лет, получили травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи, отпущены домой»,— сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД обнаружили снежные валы на участке дороги, на котором произошло ДТП, и направили в адрес обслуживающей организации рекомендации об устранении неудовлетворительных дорожных условий.

В отношении водителя погрузчика автоинспекторы составили материалы по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей) и по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов). По факту ДТП проводится административное расследование.

Василий Алексеев

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