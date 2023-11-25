В Липецке 25-27 ноября отключат воду и свет в нескольких районах

В мэрии Липецка рассказали о плановых отключениях холодной воды и электричества 25, 26 и 27 ноября. Для проведения ремонтных работ 25 ноября ООО «РВК-Липецк» «временно ограничивает» водоснабжение для части домов на девяти улицах, а 26 ноября — на пяти. 27 ноября воду отключат на 27 улицах. Будет организован подвоз воды.

Подача электроэнергии будет приостанавливаться в нескольких районах — «в связи с необходимостью проведения ремонта и монтажа приборов учета». 25 ноября отключения произошли на 50 улицах. 26 ноября света не будет в домах на одной улице. Через день электричества не будет на 14 улицах.

Список адресов, по которым пройдут отключения, опубликовала мэрия.

Егор Якимов

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