Курорты и отели Кубани отмечены национальной премией «Горы России»

Специальной номинацией «Лидер экологических стандартов» отметили курорт Красная Поляна. Лучшим в России отелем Ski in/ski out (катание от дверей отеля) стал «Новотель Резорт и СПА Красная Поляна», а лучшим СПА/банным комплексом признаны горные бани «4 стихии» на Красной Поляне. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Всего заявки на участие подали 342 представителя горнолыжной отрасли в России. По итогам народного онлайн-голосования были определены победители.

Курорт Красная Поляна уже три года реализует стратегию «Зеленый путь». Она направлена на сохранение природы, разумное потребление.

Среди фестивалей победил «Boogel Wogel», который ежегодно проводят на курорте Роза Хутор. Лучшим горнолыжным глэмпингом стал «Эндемик», который работает здесь.

Премия «Горы России» организована АНО Центр по развитию горнолыжной индустрии и туристических территорий.

Тат Гаспарян

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